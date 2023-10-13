2024總統大選「藍白合」將有重大進展，雙方幕僚14日將首度見面對談，但外界對於藍白合仍有疑慮。對此，前立委郭正亮透露，依他的直覺來看，藍白幕僚雙方沒有積極在想會談的結果，而是在想藍白合破局之後，要怎麼讓卸責卸得比較漂亮，責任不要落到自己頭上。

郭正亮12日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲若不當總統卻仍要與藍營整合，的確會讓不滿藍營的支持者流失，但如果是柯文哲當總統參選人，反而是國民黨要說服不喜歡柯的支持者。

郭正亮認為，柯文哲的票很難轉移給其他人，支持者都是衝著柯文哲這個人來的，與親民黨主席宋楚瑜很像，所以柯去說服支持者會比較容易，但還是要找到理由，若是柯在民調獲勝，柯粉看到柯文哲有機會當總統，都會願意支持；若柯輸了，也會拿到別的東西，這就是柯要說服支持者的部分，像是可以擔任哪些部長、實現理想，這些問題並沒有那麼困難，問題是藍白合的過程能否讓民眾黨沒話說，像是做民調等。

郭正亮透露，依他的直覺，金溥聰與黃珊珊接觸的感受，「現在兩邊不是積極在談結果，而是兩邊積極在想，這件事如果破局，不要落到我身上」，坦白講就是看誰卸責能卸得比較漂亮，現在雙方周六要見面，也是各自演得很盡力，最後若破局就能推給另一方。

主持人笑說「還沒談就想甩鍋？」郭正亮也坦言，因為沒有看到積極成局的因素存在，預感不到國民黨有準備好方案，現在國民黨主要的想法確實是不希望柯文哲當正的，藍營是想要百分之百的勝率，不容一絲差錯。

郭正亮認為，立委候選人造勢、砸錢投放電視廣告、韓國瑜出馬，若再把民調時間推遲到11月10日，其實優勢都已經在藍營這邊，但侯友宜仍沒有接招，就是擔心會輸，但不容許輸，侯希望勝率是百分之百，所以甚麼答案都做不出來。郭也提到，但像陳水扁有30%勝率就願意參選、蔡英文是70%，許信良則是5%就敢直接衝，這是每個人個性不一樣。