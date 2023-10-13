中國大陸科學技術大學網站11日消息指出，已成功構建255個光子的量子計算原型機「九章三號」，再度刷新光量子資訊的技術水準和量子計算優越性的世界紀錄，求解特定問題比超級電腦快一京倍（10的16次方，一億億倍）。前海軍艦長黃征輝指出，這個速度已經完全超乎想像，這將是人類的福音，可提供全世界有科研需求的加速，如果不願意白給也可收租金。但美中對抗當前如此嚴峻，美國可能未必能得到這雲端服務。

「我在研究所讀書的時候，當時有個老師就講這麼一個故事給我聽。」黃征輝12日在《新聞大白話》節目提到，他說現在我們理論的計算模式，可以精準地把所有氣象資料輸入之後，可以百分之百精確地預測明天的天氣，哪裡下雨、下多久，可以了，但是計算時間要10天！

黃征輝指出，所以如果我們的計算速度快10倍，是不是就變成1天？如果快100倍，是不是2個小時就出來了？所以就知道那個速度，對科學來講是多麼重要。今天很仔細去研究這個東西才發現，如果今天你告訴我你有五萬塊錢，你可能去澎湖旅遊；你告訴我有五百萬，可能去投資股票、買個黃金；告訴我有五千萬，也許到哪裡買個車子什麼的。你告訴我說你有五兆？無言，隨便你！

「你已經快到這個地步？他這個就已經快到這個地步了你知不知道？」黃征輝強調，覺得不可思議的是，量子電腦是一個很奇特的東西，舉個例子，什麼叫量子？量子有個很奇怪的特性，自己到今天都想不透，這是兩個一對的量子，它叫作「量子糾纏」，我在這裡按這個量子，另一邊會跟著一起跳；你把這個拿到高雄，我在這裡按，它也跟著跳一下；你拿到美國，按一下，它也跟著跳一下；我給它拿到另外一個銀河，你按一下，它也跳一下！

黃征輝表示，這是非常奇怪的，很多人搞不懂，這樣出來的就是一個量子計算機。自己以前看到量子計算機，大概都是7個光子、9個光子、15個光子，這次看到的這個計算機是255個光子！這個技術已經完全超乎我們想像，一看到這個東西，只有一個感覺：這是人類的福音！

「那中國大陸應該要怎麼樣處理這個呢？」黃征輝直言，第一，提供全世界有需求的，做科研，因為很多東西要很快的速度，他做不到！第二，如果提供給人家，你不願意白給的話，收租金！主持人王淺秋問，現在中美對抗這麼嚴峻？前立委郭正亮說，他可以用雲端交易，代算，然後把結果寄回去，美國就是這樣做，「可是中國大陸這個就不賣美國，怎麼辦？」黃征輝也說「他不會賣！」