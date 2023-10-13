巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯對以色列發動襲擊，近日有旅外台灣人陳偉周在臉書發文踢爆，火箭從以國機場領空飛過，想提早回台，求助外館竟遭冷回：請上網訂機票。外交部竟表示，對於某些錯誤不實說法，打擊駐外同仁士氣，深表遺憾。前駐紐西蘭代表介文汲12日在《新聞大白話》節目強調，駐在國發生戰事，已達緊急救難的國際標準，我駐外人員應按照SOP主動聯繫國人，竟然還要發新聞反咬，這種態度的外交部應該要好好整頓。

「這個大學的教授，大概沒有搞清楚狀況啦！」介文汲提到，這次是有國人向以色列代表處求助，結果我們外館竟然說，你自己要上網去解決訂位等問題，還說有個資洩漏的問題。當然如果就一般情況的話，還勉強說得過去，可是現在是急難救助，因為那邊發生戰爭了！

介文汲指出，那位求助的國人說：「我在機場外面已經聽到爆炸聲了！現在情況很緊急。」外館在這個情況下，竟然還要他自行去解決問題。不曉得現在吳釗燮主持的外交部是什麼標準？都自力救濟？照國際標準的話，這個時候已經是主動要去把這個國家、駐在國，所有國人要主動找來，然後要照他的意願，要撤僑、或留下來，要主動聯繫！這個是國際標準，這個叫緊急救難，因為這個國家裡面快打仗了！

「所以這個已經是非常離譜了！」介文汲表示，因為受到這種對待的國人，在自己臉書上把這件事情披露出來，而且他是用對話的方式，他打電話去，代表處怎麼回他，都寫得很清楚。這也不是什麼巨嬰，換作是你的話，你當然希望趕快離開這個戰地，如果你自己國家駐在當地的外交人員這樣對待你的話，如果是這位教授，你作何感想？這不是巨嬰，這是一個受害者！社會對他聲援，也是覺得這樣的外交部是不是該檢討？

介文汲強調，這可能也不見得是外交人員，可能是當地的人員做的事情，但不能護短護成這個樣子。自己也是外交部出身，碰到這種事情，覺得應該要徹查，以正風紀。因為外交部有緊急救難協助的規定，有SOP，當地各國都已經在撤僑了，怎麼還會有應對國人請求協助的時候，用這種態度、這種語氣回答？這完全就違反外交部基本的行為規範。外交部還要出來說，外交部感覺到非常震驚？還透過中央社發表新聞反咬一口？

「說這是假新聞、帶風向？」介文汲直言，這個新聞是從受害者、民眾自己的臉書裡透露出來的，沒有人希望發生這種事。所以覺得現在的外交部門，在這個錯誤的領導之下，真正已經把外交部門帶到一個錯誤的方向。然後還要再發動學者來替自己再護航？「你到底要做到什麼？你乾脆就說你是獨裁政權好了！你愛為所欲為你就為所欲為？」所有國際的標準你都可以不顧，如此的政府、如此的外交部門，應該要徹底整頓！