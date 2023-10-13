華為在《2023全球行動寬頻論壇》發布全球首個5.5G產品解決方案，能使網絡能力提升10倍，明年上半年將推出5.5G手機。媒體人謝寒冰表示，華為稱5.5G定位精度到公分級， 嚇死人了。而這也是美國最害怕的，因為美國發現全世界超過一半的5G，都是華為做的。

謝寒冰12日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，華為5.5G若明年可以上線，以後整個定位精度一定會大幅提高，它宣稱定位到公分級， 嚇死人了。現在用的GPS都是公尺級，有時誤差好幾公尺以上，如能精準到公分級，那就不得了。

謝寒冰舉例表示，在集會遊行的場合，有時手機會打不出去、甚至收不到訊號，因為大家都在佔用網路。比如8萬名觀眾的場合，照理講，大家都會打不出去，不然就是卡卡的。杭州亞運現場很多人在拍照、直播，大家若都沒有妨礙的話，表示整個網路非常厲害，背後是多大的技術累積出來的。

謝寒冰點出，在杭州亞運的鐵餅、標槍項目，負責撿回來的是機器狗，這跟網路有一定的關係，沒有即時性的網路，反應就沒那麼迅即，這未來會全被運用在我們的生活上，這是非常重要的。而且這也是美國最害怕的，因為美國發現全世界超過一半的5G，都是華為做的，不得了，所以趕快去封殺華為；不過，在美國封殺下，華為仍是全世界5G基地台生產最大的廠商。