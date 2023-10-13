日本一直是旅遊國家首選，但近日一名大陸女子赴日遊玩後，表示自己「濾鏡碎了」，更列出5大缺點，直言自己不會想再去，引起網友討論。

大陸女網友在小紅書上PO文「去日本旅遊後濾鏡碎了」，她表示自己從小就是個日本節目粉絲，無論是動畫或是偶像劇、綜藝和團體都在追，因此對這次去日本旅遊期待不已，但到了第7天就開始想家，更直言日本「也就這樣了」，以後不會想再去。

女網友指出，日本有三個優點，分別是服務態度好，街道環境整潔以及電車、公車上確實都很安靜；接著話鋒一轉，列出五個缺點：日本老人很愛搞事，對人刻薄；會特意審視非日本人外的黃種人，對白人卻不會如此；人文、風景和食物不如中國；電車路線、指示牌設計不合理；商場多但永遠是幾個固定品牌，沒法找到品牌齊全的商場。

不少網友贊同原PO觀點：「長住就知道缺點更多，很多是觀光看不到的」、「日本人都是表面很客氣，實際上內心瞧不起人，只對白人好」、「住在日本20年，遇到的壞事都是老人搞出來的」、「來日本工作，天天和日本人打交道開會的話，你會發現缺點更多」。

但也有部分人反駁：「在日本住那麼久沒遇過樓上說的那些情形」、「我遇到的日本老人都很和藹客氣啊」、「人文？在上海天天搭地鐵的我都快被氣死了」、「好意思說人崇洋媚外？看看咱們舔外國人舔成什麼樣」、「中國一堆一邊罵日本，一邊想去日本置產的」。