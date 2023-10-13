中東戰火再起，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）與以色列鏖戰周四（12日）進入第6天，美國拜登政府軍援以色列，第一班載運美製武器的飛機周二抵達以色列南部。至於去年開打至今仍無終結跡象的俄烏戰爭，美方仍持續支持烏克蘭，俄羅斯總統普丁的情報頭子表示，支持烏克蘭的議題在美國已逐漸變成「毒物」，而且美國內部歧見在明年總統大選到來之前會再加深。

去年2月24日俄羅斯正式對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，至周四進入第596天。路透社11日報導，美國、歐盟向烏克蘭承諾的支援金額已破1600億美元，其中武器價值好幾百億美元。美國聯邦政府預算危機暫時解除之後，防長奧斯汀（Lloyd Austin III）周三到訪北約總部時又宣布對烏克蘭的新一波軍援，總值約2億美元，展現美方對於烏克蘭堅定支持的承諾。

俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）周三到訪亞塞拜然首都巴庫（Baku）時不忘唱衰美國：「總統大選即將到來之際，烏克蘭議題毒性愈來愈強，持續成為爭論焦點。」他說，華府的政爭是積極想改善美國人生活與仇恨俄羅斯人士之間的纏鬥。

普丁聲稱，烏克蘭若失去奧援，只撐得了1個星期。

最近幾個月以來，外交官員與情報分析家一直表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）肯定美國支持烏克蘭的決心會削減，因為華府已面臨全球多場不同危機，而且要擊退成幾十萬堅守於烏克蘭戰場的俄羅斯士兵已成艱難的問題。共和黨議員日前罷免聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的風波，也引發民眾對於未來援烏議題的疑問。美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，美國一再敦促烏克蘭政府要加強打擊貪腐。

2016年10月起成為俄國對外情報頭子的納雷什金說，麥卡錫下台顯示烏克蘭問題在美國政壇已成「惡性腫瘤」（malignancy）。他說，莫斯科與西方情治單位的反恐合作持續進行，不過，由於西方國家在烏克蘭問題對俄羅斯「侵犯挑釁」，反恐合作層面的互動規模已縮小。