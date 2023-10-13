月島櫻(見圖)與稻森美優出演SOD這支以女權鬥士為題的A片，兩人過去也極力反對AV新法，和女權團體Colabo曾隔空互罵。(圖／月島櫻IG@sakura1003moon)

日本AV新法上路後，讓片商與女優們苦不堪言，未料如今又有女權團體要求立法禁止拍攝成人片，蠻橫舉動引起AV大廠SOD不滿，直接拍攝女權鬥士為主題的成人片，引起討論，也讓女權領袖仁藤夢乃崩潰，氣得在發長文推特大罵。

仁藤夢乃為前AKB48成員仁藤萌乃姐姐，創立了女權團體Colabo，宗旨在於拯救遭到性剝削的10~20歲少女，Colabo亦受到東京都政府的直接支持、金援，卻在日前爆出浮報200萬日幣帳目醜事，仁藤夢乃也受到輿論譴責，挨轟是打著女權名號賺取錢財的冒牌鬥士。

ColaboをパロディにしたAVが販売されるとの情報が昨夜入りました。それに出演しているのはまさに、昨年から始まった暇空等によるColabo攻撃の発端となるデマツイートを最初に流した人物。その後も、バスカフェに嫌がらせで写真を撮りにきたり、Colaboに対する嫌がらせ目的だと思われる自称支援団体を… — 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) October 11, 2023

仁藤夢乃在發表禁拍成人片言論後，SOD並未多做回應，卻推出一支以女權鬥士為題材的成人片，由月島櫻、稻森美優出演，設定稻森美優是一名陷入假帳醜聞的女權鬥士，其團體名為Connbe，都被視為在諷刺仁藤夢乃。仁藤夢乃得知後氣得在X(原twitter)長文大罵，批評SOD對女性和女權分子挑撥離間，藉此賺取錢財，感到非常心痛。

事實上月島櫻、稻森美優等人，過往就曾因AV新法走到街頭上抗議，也跟Colabo發生過多次口角。至於日本網友反應，一面倒支持女優與片商，認為Colabo根本是無理取鬧。