巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的辦公室表示，阿巴斯今天呼籲「立即停止對巴勒斯坦人民的全面侵略」。這是伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列後，阿巴斯首次公開發言。

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）2007年在一場短暫內戰中，從阿巴斯（Mahmud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加薩走廊（Gaza Strip）的控制權。約旦河西岸（West Bank）則是法塔組織的主要勢力範圍。

法新社報導，阿巴斯與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）會談後，他的辦公室透過聲明表示，阿巴斯拒絕接受以色列與哈瑪斯「雙方傷害或虐待平民的行徑」。

阿巴斯的聲明提到，他與阿布杜拉二世在約旦首都安曼（Amman）見面，兩人「討論了阻止以色列侵犯巴勒斯坦人民，以及運送援助救濟品至加薩走廊的方法」。

阿巴斯還說，以色列部隊和巴勒斯坦武裝分子鎖定平民的作法「背離道德、宗教與國際法」。（譯者：楊昭彥）1121013