以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭確定已造成27名美國人死亡，白宮今天表示，正在著手安排包機，以協助美國公民離開以色列。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國政府明天起將安排從以色列飛往歐洲的包機，官員「還在處理一些細節」。

柯比還說：「我們現在可以更新，我們已經知道有27名美國人罹難，而今天的失聯人數為14人。」

哈瑪斯槍手7日從加薩走廊（Gaza）發動突襲，在以色列境內殺害1200人，並挾持大約150名人質。以色列發動報復，6天來大舉空襲和砲擊加薩走廊的哈瑪斯據點，造成逾千人喪命。

華府表示人質當中有「少數」美國人，且已將最大航艦移動到以色列外海，但柯比表示美軍並無行動計畫。

他說：「以色列人非常清楚地表明，不希望外國部隊到他們的土地上。」（譯者：楊昭彥）1121013