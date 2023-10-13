美國樂透威力球（Powerball）自今年7月19日後連續35期無人中獎，頭獎獎金高達17.3億美元，約新台幣555億元，台灣時間12日晚間證實開獎，由加州1人獨得。

根據《NBC New》s等美媒報導，最新一期的獎號為22、24、40、52、64與威力球號10等6個號碼，據加州彩券局（California Lottery）表示，中獎彩券是來自弗雷澤公園市（Frazier Park）的商店Midway Market & Liquor售出。

威力球在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各和美屬維京群島皆有販售。距離威力球上次開出頭獎是7月19日，已經連35槓，2021年和2022年都曾創下連41槓紀錄，本期頭獎彩金是全球第2高，去年11月頭獎彩券也是由加州一人購得，彩金高達20.4億美元，創世界史上最高額獎金紀錄。

報導稱，雖然威力球頭獎機率僅2億9220萬分之1，但無人中獎時，獎金會持續累積，由於頭獎金額越來越高，吸引不少想一夜致富的民眾試試手氣。

這名抱走17.3億美元頭獎彩金的幸運兒，可以選擇在未來30年每年分批領獎，或是一次領取，若選擇一次性領取，扣掉需要繳納的費用，將可拿走7.56億美元，折合新台幣約204.4億元，大多數頭獎得主都會選擇領取現金。

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