美國9月消費者物價指數（CPI）年增率持穩，但仍舊高於聯準會（Fed）長期通膨目標，令人憂心美國必須維持高利率更久時間，美股主要指數今天多半收黑，美債殖利率則上升。
道瓊工業指數下跌173.73點或0.51%，以33631.14點作收。
標準普爾500指數下滑27.34點或0.62%，收4349.61點。
科技股那斯達克指數下跌85.46點或0.63%，收13574.22點。
費城半導體指數上漲10.80點或0.31%，收3548.62點。（譯者：楊昭彥）1121013
美國9月消費者物價指數（CPI）年增率持穩，但仍舊高於聯準會（Fed）長期通膨目標，令人憂心美國必須維持高利率更久時間，美股主要指數今天多半收黑，美債殖利率則上升。
道瓊工業指數下跌173.73點或0.51%，以33631.14點作收。
標準普爾500指數下滑27.34點或0.62%，收4349.61點。
科技股那斯達克指數下跌85.46點或0.63%，收13574.22點。
費城半導體指數上漲10.80點或0.31%，收3548.62點。（譯者：楊昭彥）1121013
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