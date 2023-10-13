美豬洗產地風暴狂燒，台中一家14年的知名炒店也遭市府查出用到美豬，對此老闆親自在臉書貼出道歉文，直言自己從未想過用不適用的食材料理，日後將會修正、改善，文末老闆表示自己內耗許久，非常痛苦，但不會因此被打敗，會繼續做好每一份餐點。不少顧客看到後，紛紛在底下留言力挺。

台中「幸福小館」老闆本人親自在臉書發布道歉文，表示自己從14年前第一份蛋炒飯開始，從來沒有過用不適用的食材來銷售，無論是廠商疏失或是政府政策，媒體的渲染都概括承受，是自己不夠謹慎。

老闆直言，近日來負能量爆棚，相當對不起大家，坦言自己無法滿足每個人的期待，但希望喜歡他們餐點的繼續支持，不喜歡的，任何形式上問題也都虛心接受並修正改善。老闆直言內耗許久，累了，但不會因此被打敗，還是會繼續做好每份餐點，不可能滿分，但會用心做到最好。

許多顧客也紛紛留言打氣：「我繼續用新台幣支持」、「你們都是受害者，是無良廠商標示不實」、「老闆辛苦了，先顧好身體最重要」、「你們家真的很好吃，繼續加油」、「對不起大家的不是下游店家，是上游廠商」、「從小吃到大，還是會繼續支持」。