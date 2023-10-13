2024總統大選，藍白陣營決定在14日下午進行幕僚會前會；民眾黨總統參選人柯文哲提出，見面就先討論辦3場政策辯論會，接著再比民調。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，那就儘快敲定時間坐下來談。媒體人張禹宣表示，如果柯文哲不做「比民調」這個攻擊動作，他就相信柯文哲真心要藍白合；他甚至質疑這是虛晃一招。

張禹宣12日在《57爆新聞》節目中表示，柯文哲到底是不是真的有心要藍白合？現在網路上的節目、臉書、Line，都在刷一件事情，就是「比民調」，不然就是國民黨不敢比民調，國民黨為什麼要拖，開始用罐頭式的去刷這件事情。他質疑這叫虛晃一招，是「假整合真棄保」。如果柯文哲不做「比民調」這個動作，他就相信柯文哲真心要藍白合。

張禹宣質疑表示，現在民眾黨是從上到下有號令，大範圍的在攻擊國民黨不敢比民調這件事情。侯友宜、國民黨沒有說不比民調，他們是說坐下好好談。他甚至認為，距離登記剩下1個多月的時程，要3場辯論、找5家民調公司，來得及嗎？

張禹宣表示，柯文哲甚至加碼說，柯辦總幹事黃珊珊與侯辦執行長金溥聰對談時，錄影給大家看，公開透明。他也質疑這是一場秀，柯文哲把這些秀做足，真正的目的是，想要把整個藍白合的壓力，往國民黨身上送，自己洩壓。

張禹宣更點出，如果國民黨願意就範，柯文哲也樂觀其成，如果國民黨不願意，他就玩棄保，反正是國民黨不願意配合，但這些條件何其嚴苛。在這個狀況之下，能不能合，他自己是蠻擔心的。