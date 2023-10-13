國民黨主席朱立倫日前提及邀請前高雄市長韓國瑜擔任國民黨副主席，12日更表示此事「是韓國瑜主動提的」，引發外界討論，但韓辦對此並沒有正面回應。資深媒體人黃暐瀚透露，朱立倫和韓國瑜確實有這個對談，但「那是個玩笑話」。

黃暐瀚12日在《57爆新聞》節目中表示，據他的了解，朱立倫和韓國瑜確實有這個對談，可是那是個玩笑話，韓國瑜說，好多人都希望他回來黨裡面幫忙，但這並不是韓國瑜的本意，要真的去當副主席。所以今天朱立倫把這件事情講出來，只會壞事，只會讓關係變不好，不會讓關係變好。

媒體人張禹宣則指出，韓國瑜是不是副主席，跟藍白整合會不會成功，完全沒有關聯性。那麼朱立倫到底為什麼要這樣做？張禹宣認為，韓國瑜可以扮演的角色，就是超越民眾黨、國民黨，也就是他現在的高度根本不在政黨之內，若硬要把他用一個副主席的框架，變成韓國瑜代表國民黨去跟民眾黨談，這不是反而怪嗎？

張禹宣覺得，韓國瑜應該是桶箍，桶箍可不是國民黨的桶箍，而是非綠陣線，除了民進黨之外的桶箍，這才能真正發揮他最有用的一個角色。