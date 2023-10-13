今天東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部及基隆北海岸有零星降雨機率；早晚偏涼，今晨最低溫在苗栗19度，白天舒適微熱，中南部高溫約32度，留意日夜溫差大。周日（15日）另一波東北風影響，大台北、東北部及東部有雨，北台灣再轉涼。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天各地大致晴時多雲，東北角及宜、花偶有局部短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。今各地氣溫：北部21至30度、中部21至33度、南部22至33度、東部21至30度。氣象局觀測，今晨最低溫出現在苗栗三灣鄉19度。

明天（14日）水氣少，各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周日一小股東北風影響，大台北、東北部及東部轉有局部短暫雨，北台灣再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫雨。下周一（16日）東北風轉乾，僅山區午後有零星少量降雨。下周二至周四（17至19日）各地晴朗穩定，白天氣溫升、早晚涼，留意日夜溫差大。