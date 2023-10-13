文/ 大腸直腸肛門外科醫師謝孟樵

在門診，常會有病患因為血便來就診，也有一些人是因為排便次數變多、變細、有黏液，擔心會不會和大腸癌、直腸癌有關而來的。事實上，除了疾病，還有其他可能會造成糞便顏色和排便型態改變的原因，以下我們就來進一步談談。

●造成血便的原因為何？

一般來說，正常的糞便應是黃褐色，不過有時受到疾病、飲食、生活習慣等的影響，可能會出現不同顏色的血便，常見如下：

•鮮紅色血便：通常是肛門附近出血，例如肛裂、痔瘡所造成。糞便是正常的黃褐色，但有鮮血沾在糞便上，或是僅流鮮血。

•暗紅色血便：可能是下消化道 (包括小腸、大腸及直腸 ) 出血所造成，例如左側大腸出血；也有可能是因為吃了火龍果、紅蘿蔔或番茄。因為血液會在腸道中與糞便混合，所以糞便會呈現暗紅色。

•瀝青黑色血便：可能是上消化道 (包括食道、胃及十二指腸) 出血所造成，例如胃出血、十二指腸潰瘍出血；也有可能是有服用鐵劑、吃了豬血或動物肝臟等食物。因為胃酸會和血紅素中的鐵質作用，所以糞便會呈現瀝青黑色。

●肛門口良性疾病也可能造成血便

排便後擦拭時看到鮮血或糞便上沾有鮮血、感覺肛門口疼痛，都是我們最常可以直接察覺不適的狀況，而以下2種疾病最常造成這些狀況。

1.痔瘡：血管靜脈叢的靜脈曲張表現，屬於良性組織，可以分成內痔和外痔。當內痔大到一定的程度，靜脈就會曲張、比較腫脹，此時如果糞便比較硬 (例如便秘時)，就容易在經過時摩擦出血，形成內痔出血。通常內痔的出血量會比較大，但比較不會有疼痛感，屬於無痛性的血便。相對而言，外痔因為有血栓，就會造成肛門疼痛。

2.肛裂：乾硬的糞便經過肛門口時，所造成的撕裂傷口。一般而言，肛裂會合併肛門疼痛及血便，而且會持續疼痛，排便的時候傷口會刺痛，感覺像有刀子在割。另外，當肛門口被硬便撐開而產生傷口，復原後又反覆發生，就會形成慢性的傷口。

●大腸癌有哪些症狀？

大腸可以分成右側和左側來看，比較早期的大腸癌或是腫瘤還沒有很大顆時，因為沒有造成腸道阻塞，因此就不會有排便習慣的改變，使得早期症狀不明顯。此外，腫瘤出現在右側或左側大腸，可能出現的症狀也有些差異。

•腫瘤在右側大腸：糞便在此處時還沒有成形，因此通常腫瘤要長到很大顆，甚至造成腸道阻塞，才會有症狀。症狀則是常以慢性貧血表現，比方說可能是先發現血紅素低，進一步檢查才發現有右側大腸癌。另外，也可能會有腹部腫脹、體重減輕等症狀，不過出現這些症狀時，腫瘤通常已經長到很大了。

•腫瘤在左側大腸：通常腫瘤已經造成腸道部分阻塞時，才會出現以下症狀：血便、排便變細、排便習慣改變、排便次數增加、解不乾淨、裡急後重等。然而，大腸癌與飲食、生活習慣造成的排便習慣改變，表現的方式有些雷同。因此，若長期有排便習慣改變的問題，建議進一步透過大腸鏡檢查來確認原因。

總結而言，糞便顏色和排便型態改變可能與疾病、飲食和生活習慣有關，於平時可作為自我觀察的參考，不過若想確認原因或診斷，仍需以胃鏡或大腸鏡檢查來排除其他消化道的問題、大腸癌的可能性等。

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