雅茗-KY主力茶飲品牌「快樂檸檬」過去在中國大陸擁有逾千家門市，為營運重要金雞母。然而，隨著中國大陸餐飲市場過度競爭，且消費市場在2020年COVID-19疫情爆發後大受衝擊，產業競爭態勢惡化導致營運成本大增，嚴重侵蝕雅茗-KY獲利表現。

雅茗-KY透過全資孫公司上海仙(足宗)林於中國大陸發展業務，董事會去年底已決議調整營運模式，12日通過將上海仙(足宗)林7成股權以11.2萬美元售予上海冠軍貿易，處分利益估約4273.6萬元，以目前實收資本額2.5億元計算，約挹注每股盈餘1.71元。

由於上海仙(足宗)林為雅茗-KY重要孫公司，處分持股後將喪失控制力、轉為持股3成的權益法轉投資公司，依公司規定須提請股東會討論通過，雅茗-KY對此將於12月15日召開股東臨時會提請議決通過、並呈主管機關核准後，授權董事長進行後續相關事宜。

同時，雅茗-KY董事會亦決議辦理額度不超過2千張的私募現增，將一併提交股臨會議決，預計通過後1年內分3次辦理。雅茗-KY表示，未來中國大陸市場將改採品牌授權模式發展，並透過私募現增引進策略性股東，強強聯手齊打國際盃，全力衝刺美國及海外市場發展。

雅茗-KY表示，「快樂檸檬」目前已成功插旗20多個國家逾200個城市，並以美國為主力發展市場，已成為美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長（SSSG）維持逾10％的亮麗數字，品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

雅茗-KY指出，未來將集中資源在目前仍屬藍海的美國市場發展，而中國大陸事業轉型及策略性股東加入後，集團發展將更輕盈，營運可望谷底反彈再出發。同時，集團將透過全球餐飲加盟平台，協助具海外發展潛力的餐飲品牌「出海」國際化。

雅茗-KY今年3月與揚秦策略聯盟，協助旗下台式炸雞品牌「炸雞大獅」進軍美國市場，雙方合資公司規畫明年在洛杉磯開出2家「炸雞大獅」直營店。除了「快樂檸檬」外，將規畫引進知名餐食品牌於美國發展，透過美國營運平台齊力做強做大，增添新成長引擎。

雅茗-KY表示，將持續擴大「快樂檸檬」全球布局及新餐食事業成長，以加快展店及維持優異門市績效創造成長基石，並持續布建全球供應鏈平台來強化營運基石，同時發展餐飲合盟平台，以合作或投資併購協助海外發展擴大合盟基石，3大基石可望使營運重返正軌。