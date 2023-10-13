米斯特成立於99年10月，主要產品為成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品，董事長為林瑞豪，總經理為林瑞達，目前股本為1.4億元，今年上半年稅後盈餘為3285萬元，每股盈餘為2.35元；累計前9月合併營收為5.58億元，年增54.19%。
安倉營造成立於64年11月，主要業務為承攬公共工程，董事長為張欣夷，總經理為張立雍，目前股本為3.6億元，112年上半年稅後盈餘為2787萬元，每股盈餘為0.79元，累計前9月合併營收為13.25億元，年增28.33%。
米斯特(2941)及安倉營造(5548)送件申請股票櫃檯買賣。
米斯特成立於99年10月，主要產品為成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品，董事長為林瑞豪，總經理為林瑞達，目前股本為1.4億元，今年上半年稅後盈餘為3285萬元，每股盈餘為2.35元；累計前9月合併營收為5.58億元，年增54.19%。
安倉營造成立於64年11月，主要業務為承攬公共工程，董事長為張欣夷，總經理為張立雍，目前股本為3.6億元，112年上半年稅後盈餘為2787萬元，每股盈餘為0.79元，累計前9月合併營收為13.25億元，年增28.33%。
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