在野陣營喊話前高雄市長韓國瑜出面擔任「桶箍」，國民黨主席朱立倫日前提及邀請韓擔任副主席，昨(12日)更表示此事「是韓主動提的」，引發關注。國民黨前發言人蕭敬嚴分析指出，韓中性的角色正是藍白整合最好的潤滑劑，如果14日的藍白會談不順利，後續韓的角色會更重要，所以認為他不應接下副主席一職。

《中評社》今（13日）報導，蕭敬嚴指出，國民黨喊了大半年的藍白整合，和民眾黨溝通無礙等等，但遲遲沒看到進展，而韓國瑜近日積極出手，顯然有催化劑的效果，也促成戰略加速，至於藍白合有沒有辦法談成，必須看周六會談的結果，但顯然韓的出面看起來已起了作用，後續他是否還能扮演更重要的角色，也是大家期待的。

但蕭敬嚴認為，韓國瑜不應該接任黨副主席一職，因為如果擔任副主席，後續再要出面協調，就會被解讀「是否代表朱立倫？」這身份就會有點尷尬，會讓民眾黨總統參選人柯文哲疑惑，還能不能把韓朋友來談。