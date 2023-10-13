連續3年拿下例行賽百勝的道奇，再一次倒在分區系列賽，這當中有很多原因等待解答。名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）則將道奇失利的責任，全推給了陣中一票大咖球星。

今年賽季道奇攻擊火力依舊熱烈，例行賽總得分906分只輸給勇士的947分，但打擊群卻在面對響尾蛇的系列賽全面熄火，讓人深感意外，道奇先發陣容中，「最強一二棒」組合貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）合計21個打數只有1支安打，外加3次保送，3場系列賽打下的6分當中，有2分是替補球員所貢獻。

「我們談論的是棒壇最佳的打者，但貝茲、弗里曼和其他球員卻在球隊陷入困境時，卻無法挺身而出。」另外歐提茲還質疑明星左投柯蕭（Clayton Kershaw）是否為首戰先發的適合人選，尤其是他的球速根本投不出來，被響尾蛇抓到破綻給予痛擊。

歐提茲坦言，在短短五戰三勝制的系列賽中，任何事情都有可能發生，也明確表示道奇需要在休賽季做出改變，但儘管如此，歐提茲仍認為自己在紅襪的前隊友、道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）不該下台。