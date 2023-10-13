SCTE Cable-Tec Expo為北美最大電信營運商年度盛會，歷來為全球業界營運商、設備大廠及系統服務商發表創新技術與應用之最佳平台。中磊攜手北美有線電視營運商Charter Communications共同展現永續承諾，以「Design for Reuse」為核心理念，於產品設計初始便導入重複使用性，以利提升綠色製造之應用與效能。

透過模組化之設計，使用更耐用且易於維修的零組件，中磊與Charter Communications共同開發的「Design for Reuse」系列產品，有效整合綠色製造，令後續維護更加便利，在維持相同性能的前提下，不僅減少浪費，更有效降低成本。

中磊資深副總經理Todd Babic表示，透過客製化的產品與解決方案，支持Charter Communications的永續承諾，並攜手開展新世代綠色產品，中磊期待透過雙方合作，攜手為產業更美好的未來而努力。