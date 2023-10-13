港星翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，2007年再婚商人劉冠廷，同年生下女兒「小水晶」劉蒔（Crystal）。昨（12日）翁虹公開為女兒慶生，她曬出全家福以及愛女的寫真，高顏值的一家相當賞心悅目。

照片中，翁虹盤起秀髮，小巧的臉蛋上化著精緻妝容和大紅唇，她身穿黑色的平口長禮服，不僅襯托白皙的肌膚，修身的剪裁也勾勒纖細的曲線，看不出已55歲；而女兒小水晶繼承了媽媽的基因，皮膚白皙、五官精緻、笑容甜美，她同樣穿黑色系的平口禮服，上面點綴著大量的亮片，跟翁虹一樣貴氣，且低胸的設計小露事業線，讓人大飽眼福。

翁虹曬全家福。（圖／微博@翁虹）

翁虹在文中感性地寫道：「我的女孩，就這麼悄悄長大了，願你心如花木，向陽而生，始終溫暖有光願你心之所向，光芒萬丈願你在最美花季，蓬勃生長，熱烈盛放，永遠愛你，生日快樂，我的寶貝水晶豬豬女孩Love you forever.」

16歲小水晶是美少女。（圖／微博@翁虹）

翁虹的死忠粉絲看到小水晶長得亭亭玉立，不禁讚嘆：「真的是看著長大的姑娘，小美女未來一片美好！」、「從小美到大的一家人」、「最美星二代沒有之一」、「水晶妹妹越來越像媽媽了，特像你」、「好自然的美這種美是賞心悅目」、「小水晶已成小少女了，跟媽媽一樣漂亮可愛，生日快樂」。