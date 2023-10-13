美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日表示，美國正與以色列和埃及討論提供迦薩平民安全通道的構想。（新華社）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，以色列隨後發動空襲行動作為回擊，對迦薩展開最大程度的封鎖，包括水、電、瓦斯，還有食物與藥品，以巴衝突持續；而埃及當局決定無限期關閉和迦薩走廊接壤的過境點。前駐紐西蘭代表介文汲昨(12日)在中天新聞《盧秀芳中天辣晚報》中分析，埃及的戰略上考慮，「就是把人都放進來不就正合以色列的意嗎?」這種戰爭的時候大家都在想策略目標，人命最不值錢。

介文汲指出，除了人道走廊之外就是海上通道，可以讓國際救難組織資源進去，可是以色列控制整個迦薩對外通道，陸路進不了，海路也要以色列同意，當然附近還有一艘美國航空母艦，現在迦薩被團團圍住，現在這戰法是中世紀打法，這是要徹底解決迦薩走廊跟哈瑪斯的問題。

至於為何埃及關閉邊境，介文汲認為，可能埃及本身沒辦法負擔這麼多難民，還有現在把人都放進來的話，那就讓以色列目的達到，「他們就是要趕走這些人」；他猜想埃及的戰略上考慮，就是把人都放進來不就正合以色列的意嗎?這種戰爭的時候大家都在想策略目標，人命最不值錢，但如果以色列再累積平民死傷，整個本來是受害者的角色跟合理性就會蕩然無存，變成國際輿論攻擊對象。