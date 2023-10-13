中華演藝工會前理事長康凱與資深藝人曹雨婷，於2015年舉辦婚宴，不過七月時傳出2人鬧翻且未曾辦理結婚登記，更聲稱慘遭女方騙婚，近日上節目時更驚爆八年前結婚時，曹雨婷身分證的配偶欄還印著別人的名字。

康凱近來爆出感情糾紛，他於日前上節目《新聞挖挖哇》時表示雖與曹雨婷辦過婚宴，不過一直以來都沒去登記，主要是女方以「雙親都沒登記」為由拒絕，直到在大安分局任職的友人告知，才知道曹雨婷在美國有老公，而且尚未解除婚姻關係，因此兩人恐觸犯「重婚罪」，雖然女方解釋兩人早就沒有感情已經分開，不過這理由康凱難以接受。

【新聞挖挖哇】黃越綏獨家公開昔日姻緣！康凱梅開4度被「家暴騙婚」財產蒸發五百萬？節目坦白四段婚姻情史超驚人！鄭弘儀驚呆老來求伴全為錢？。（影片／新聞挖挖哇 Youtube）

除了慘遭騙婚，康凱控訴遭曹雨婷打得頭破血流，將近五百萬的存款也被拿走，對此，女方強調自己個頭嬌小，絕對不可能「家暴」康凱，反嗆不要被家暴就不錯了，更表示：「很多事情都過去，我就不多說了」，不必要去浪費時間回應這些問題，畢竟時間是用來把工作跟人生做好，對於種種不實指控，她感到相當委屈。

康凱上個月出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會中秋聯歡餐會」時，他表示兩人早已經分居三年，過去雖然相當愛曹雨婷，無奈最後才看清對方，接著強調兩人已經沒有任何關聯。

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