29歲女星洪瑜暻（홍유경）是前韓國女團Apink成員，2011年以Apink成員身分出道，2013年爆出因選擇念書退團，但與成員之間仍有好交情，近年改當時裝設計師的她，昨(12日)在IG上分享這周六將閃婚的好消息，她表示去年承諾今年要跟粉絲見面，今年卻靜悄悄，覺得很不好意思。

洪瑜暻和孫娜恩、朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮過去都是Apink第一代成員，洪瑜暻與孫娜恩更是首爾公演藝術高中的同屆同學，洪瑜暻剛出道時就頂著富家千金、富二代頭銜出道，曾有媒體報導她的父親是上市制鋼公司代表理事。

2013年洪瑜暻傳出因選擇學業退團，當時洪瑜暻的父親受訪替女兒抱不平，表示：「瑜暻並不是退團，而是在1個月前突然收到退出的指令」，並表示要求公司發表道歉聲明，也請粉絲幫忙聯署讓洪瑜暻可以繼續活動，而Apink所屬經紀公司A-Cube回應：「我們是協議過的，並不是強制要求退出，也不是很突然通知她」，最後事情不了了之，洪瑜暻依舊退出Apink的所有活動。

洪瑜暻退出後，與其他六位成員依舊關係友好，她們還有名為「永遠的7」的群聊聊天室，平時私下也會約吃飯。昨洪瑜暻突然宣布喜訊，表示雖然認識時間很短，但認識了想一輩子在一起的人，即將在這周六結婚，明白粉絲可能會很驚訝，所以小心謹慎地寫下這篇文章，希望大家還是用愛關心她、祝福她有新開始，會和另一半好好互相照顧生活，而成員恩地也回應：「結婚後要更常見面喔」。