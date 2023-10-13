糞便是最能反應腸胃狀況的排泄物，同時也反映身體健康。營養師表示，根據「布里斯托大便分類法」，大便分成7類，不同類型的大便，相對應的飲食方針也各自不同，通常糞便呈現「長條帶點裂痕，與光滑且長條」，是最健康的型態，而排便頻率在3天1次或1天3次都是正常狀態。

好食課營養師楊哲雄在好食課臉書粉專表示，7種大便型態中，「硬且小顆分散、長條凹凸不平」都屬於便秘狀態，主因膳食纖維及水分攝取不足，無足夠膳食纖維促進腸道蠕動並增加糞便體積，也無水分幫助潤滑腸道，導致便便較難排出，而「長條凹凸不平」雖然表示膳食纖維相對較多，但仍屬攝取不足，水分也喝不夠。

營養師教民眾從7種便便型態調整飲食。（圖／好食課提供）

針對便秘問題，他建議，每日5蔬果，吃足3份蔬菜、2拳頭大小的水果，主食類也可選擇全穀及未精製雜糧增加纖維攝取，且每天要喝足體重公斤數乘以30毫升的水。此外，也要留意「低油飲食」容易因油脂攝取不夠，腸道缺乏潤滑而有便秘問題，可靠適度補充油脂改善便秘。

相對於便秘的困擾就是腹瀉，楊哲雄表示，「斷側光滑且柔軟、糊狀大便、水狀無固定形」都是腹瀉的便便型態。造成腹瀉的原因很多，可能是因腸躁症、乳糖不耐、吃壞東西或是腸道菌相不平衡導致。

他表示，若屬於「斷側光滑且柔軟」，可適度補充益生菌，並減少辛辣、油炸等易刺激腸道的食物。若是「糊狀大便、水狀無固定形」的型態，則可能是食物不新鮮、手部不乾淨，或腸胃炎及乳糖不耐者吃到含乳糖食品導致腹瀉情形較嚴重。因此，民眾除了減少辛辣、油炸等易刺激腸道的食物，也要注意個人衛生清潔和食物儲存情形，乳糖不耐症嚴重者則減少乳品攝取。