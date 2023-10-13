台北市大安區忠孝東路四段某知名迴轉壽司昨（12日）深夜爆發衝突事件，2名刺青男子與2名眼鏡男在店內隔著「壽司送餐帶」互嗆，隨後到店外「釘孤枝」互毆，最終通通被警方依法送辦。而過程全被網友拍下上傳，雙方疑似因「茶碗蒸」起衝突，離奇對話吸引大批網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享兩段影片，2名刺青男與1名金髮女在壽司店內，對著隔桌2名眼鏡男質問，「你看我幹嘛？」，其中1男回嘴，「是什麼問題啦？我點茶碗蒸有什麼問題啦！」。

刺青男回嗆，「你點茶碗蒸是你的問題，XXX你一直看著我幹嘛？有什麼問題嗎？大哥怎麼了？」，而眼鏡男也不甘示弱，拿起杯子怒敲桌面，站起來嗆，「我點茶碗蒸而已」，隨後刺青男爆氣怒罵，「你看起來就像茶碗蒸！」。

店家為免糾紛影響客人消費，立刻表示要報警處理，刺青男回，「OK，幫我報警，X你X這兩個長得像茶碗蒸的東西，XXX，你們三小？看著我幹嘛？下來1樓處理」。

雙方隨後到店外「釘孤枝」，而2名眼鏡男顯然不敵被打倒，警力隨即趕到現場，將刺青男壓制，還一度遭到反抗，警方持警棍擊打其小腿後才順利制伏上銬。而金髮女也不斷阻擋，遭員警打小腿，在現場大叫「你不要打我」。據了解，事後雙方都被帶回警局偵辦。

兩則影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「茶碗蒸之亂」、「突然想吃茶碗蒸」、「這社會怎麼了？是不能點茶碗蒸嗎」、「要如何在吵架的時候說出『你看起來就像茶碗蒸』而不笑場，另外很好奇，長得像茶碗蒸是怎樣才像」、「又是這種刺龍刺鳳的，不是我要歧視，但鬧事不是鍋蓋頭平頭不然就有刺龍刺鳳」。