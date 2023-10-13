蘋果、華為分別推出新款手機iPhone 15以及Mate 60系列，成為市場高度關注焦點，大陸籃球評論員徐靜雨在一次直播中說，如果他現在的手機壞了，肯定會換華為Mate 60。他透露，自己工作時也用蘋果手機，但訊號太差了，滿足不了需求，所以生活中常用的還是華為的手機。

根據陸媒快科技報導，徐靜雨提到，他平常工作時用蘋果手機，但在生活中是用華為手機，因為訊號很好，這點比蘋果手機強很多，如果用蘋果手機，晚上住酒店只能挑選訊號特別好的地方，不然沒辦法直播。

徐靜雨說，他目前是用華為Mate30，暫時沒有換機的需求。他認為，手機不要出一代就換一代，除非有特殊的需求。

徐靜雨透露，他這台Mate30的螢幕已經壞過一次，花了1300元人民幣（折合約5800元新台幣）修好了螢幕，因為當時iPhone 15系列和華為Mate60系列都還沒出，不然他就換新手機了。

徐靜雨認為，Mate 60系列能夠衝破晶片的障礙，這點非常難得，他用華為手機向來傾向於買旗艦機型，「如果換手機買Mate 60系列是必須的」。