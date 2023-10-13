大華優利高填息30(00918)經理人徐慧芸表示，iPhone15系列亮點之一就是將充電孔設計改為Type-C，與其他牌手機的充電線規格統一。此外，iPhone 15 Pro系列處理器採用全新A17 Pro晶片，為業界首類3奈米技術，亦成為民眾瘋搶的原因之一。此外，由於買氣熱烈造成部份熱門機型的出貨時間延到10月，她預期，半導體及相關供應鏈如Type-C相關供應商、鏡頭模組等廠商接單量有望進一步提升，營收成長可期。

就過去經驗觀察，統計自2011年以來，台灣電腦及周邊設備類股指數在蘋果發表會後表現，無論三個月、六個月或是一年，均為正報酬。徐慧芸指出，第四季為消費旺季，本次iPhone從鏡頭到背板的改版，吸引民眾換機，推升相關類股的表現。而今年又加上AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑，資金需要找尋歸宿下，評價面偏低與基本面觸底的智慧型手機、PC、消費性電子等相關供應鏈恰巧吸引資金進駐，後市值得期待。

展望後市，徐慧芸指出，根據9月公布的美銀美林全球基金經理人調查報告(Global Fund Manager Survey)，目前投資人已經不像年初那樣保守，現在投資人對於未來景氣的看法既不看好，也不看壞，對於投資組合的配置也不像年初那樣的保守，但卻也稱不上過度積極。這對於股票市場行情來說，因為投資人稱不上過於積極，自然沒有大跌的風險，但也因為年初以來過度保守的投資人多已經認錯，市場就少了因為軋空的籌碼動能，行情若要繼續上漲需要基本面的上行。然而今年有大選推波助瀾之下，建議投資人以逢低布局不追高的方式操作。透過持有高比重科技股的ETF分散布局，再加上高填息的成分篩選因子，讓投資達到進可攻、退可守的效果。