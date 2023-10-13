養育之情與血緣之實，誰輕誰重？越南一名何姓男子，就因為無法接受養育10年的兒子是別人孩子，前後跑了3家鑑定中心，只為求不一樣的結果；另個得知女兒非親生的父親，則是做了讓所有人驚訝的決定。

據《docnhanh》報導，42歲何男因擔任秘書的妻子經常出差、出國或早出晚歸，開始懷疑妻子出軌，之後在旁人「也許你兒子是你兒子沒錯」建議下做DNA鑑定，卻得到與兒子沒血緣關係結果，讓他悲痛再到另外2間中心鑑定，但還是得到相同結果。

何男感歎，養育一個孩子10年並不簡單，對孩子已有父子之情，而且孩子是無辜的，「我只希望鑑定結果是錯的，但心裡知道結果沒有錯」，到現在還不知如何接受這個事實。前越南公安部刑事科學研究所DNA鑑定中心主任何國慶表示，這類案例並不罕見，不是每個人都有勇氣接受這事實。

何國慶透露，他見過的案件中，只有極少數接受事實並作為秘密隱藏，其中一名帶1男1女2個孩子來鑑定的38歲侯姓男子，就是最經典案例。侯男發現與二兒子有血緣關係、跟大女兒卻沒有後，當場撕毀報告並丟進垃圾桶：「就當我沒來測試過，請大家幫我保守秘密」。

侯男也說，2個孩子從小一起長大，感情非常好，不想把他們分開，妻子也一直是完美老婆，所以他不只接受事實，還要一家人不分開，至於謠言「人們厭倦了就會停止」，侯男的無私與犧牲，至今仍讓何國慶感到敬佩。