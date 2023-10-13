美國共和黨籍聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）今天說，史卡利塞獲提名出任眾議院下任議長，但未獲能在全院表決中當選所需的217張票，因此退出這場選戰。

路透社報導，史卡利塞（Steve Scalise）跟記者說：「我剛剛跟我的同僚說，我退出議長被提名人的候選人身分。如果大家看到過去幾週發生的事、看到我們的會議情況，就會知道還有很多事要做…還有一些人有自己的政治理念。」

共和黨籍聯邦眾議員今天舉行數小時的閉門會談，但未能解決妨礙他們選出史卡利塞擔任議長的分歧，眾院已有9天沒有領導人。

史卡利塞是眾議院共和黨第2號人物，原本已獲共和黨提名角逐議長職位，以取代遭罷黜的前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

共和黨人僅以221席對212席的微弱多數掌控眾院，只能容忍不到4人跑票。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121013