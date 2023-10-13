一名女網友分享，中秋連假帶孩子回婆家，公婆準備了一堆零食點心和月餅，導致孩子過量食用垃圾食物，得了急性腸胃炎，醫師詢問孩子到底吃了什麼，孩子表示這幾天吃了6到8個月餅，讓原PO聽了超傻眼，而孩子接著又說不吃阿嬤會傷心，讓她又氣又自責，引起網友熱烈討論。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，中秋連假帶5歲兒子回婆家過節，一進去就看到婆婆在桌上擺了滿桌的糖果餅乾和月餅，讓她頓感不妙，而寵孫無極限的婆婆還抱著孩子說「這些都是為了你回來專門去買的！」然後連假期間，婆婆就瘋狂餵食孩子吃各式各樣的垃圾食品，量多到正餐完全吃不下。

女網友表示，她理解公婆很久沒看到孫子想要寵孫子，因此她只能提醒婆婆說「孩子吃這麼多垃圾食物，腸胃會受不了。」結果婆婆聽到卻裝死，還一臉委屈地說「我有跟XX講，但他不聽話繼續吃！」果然連假第3天就出事了，兒子半夜突然肚子痛，然後就開始嘔吐與低燒，帶孩子到醫院掛急診，檢查是「急性腸胃發炎」。

女網友指出，醫師問孩子這幾天吃了什麼，孩子說6到8個月餅，然後又說「阿嬤說月餅不是零食，而且阿嬤說她是專程買給我吃的，如果我不吃，她會傷心！」聽到這邊原PO又氣又自責，回家直接拿出大袋子將那些垃圾食物全扔掉。而這時婆婆還想帶著尚未痊癒的孩子去串門子，讓她超級崩潰，也暗自決定以後都不要帶孩子回婆家了。

貼文引起網友討論，兩派人戰翻，有人認為老一輩的人疼愛晚輩就是這樣，深怕孩子會餓，就買了一堆零食點心，雖然婆婆的行為不太妥當，但是也沒有壞心思；但也有人認為婆婆是「以愛之名」害了孩子，原PO都已經提醒了吃太多對身體不好，但婆婆卻堅持己見，這真的會讓人覺得很煩。