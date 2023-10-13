籌碼面上，台指期淨部位三大法人淨多單增加2883口，使留倉部位轉為淨多單2271口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少3155口至-877口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加62口至-8679口。

短線資金在各次產業中活躍，如光通訊、CoWoS先進封裝股車用相關股等，投機力開始向外擴散，顯示多頭信心逐漸恢復。

永豐期貨表示，台股昨(13)日收實體紅K棒再度向上墊高，並收復所有均線，隨著美債殖利率下滑，市場氛圍轉趨樂觀。