中華電身為NGMN董事成員，為引領6G從5G平滑前瞻演進，攜手英國Vodafone、德國電信等業者共同擘劃，從應用服務、網路功能、發展路徑、頻譜等面向提出發展定位倡議。同時為促進B5G/6G完整導入雲原生技術，加速敏捷創新周期，提出雲原生電信雲七大準則，導引相關技術標準制定及廠商產品開發，以期符合電信業者和消費者需求。

中華電研究院表示，本次與NGMN聯盟之國際標竿電信業者合作，共同擘劃6G和雲原生技術發展路徑。除此之外，中華電研究院在低軌衛星、全光網路、生成式AI、元宇宙等方面，前瞻佈局未來技術、人才以及標準藍圖，即時為消費者提供最新的應用服務與最佳的用戶體驗。

NGMN聯盟表示，期待藉由NGMN全球電信業者的共同努力，並與產業夥伴攜手合作，一起面對解決6G與雲原生技術的發展挑戰，解鎖下一代商業機會，嘉惠整個生態系與消費者。