「博愛座之亂」風波不斷，誰該讓？該不該讓？位子有使用上的優先順序嗎？再度成為社會關注議題。一名高齡產婦透露，自己在懷有8個月身孕時，搭乘台北捷運入座博愛座，怎料期間竟被一名婦人咆哮喝斥「不懂得要讓座！」，讓她相當委屈，並質疑究竟是什麼心態，讓婦人覺得自己有資格對別人咆哮。

「懷孕八個多月搭台北捷運坐博愛座，被人破口大罵」一名女網友在論壇「Dcard」發文指出，對於近期吵得沸沸揚揚的「博愛座」事件，她相當不能理解，究竟是基於什麼心態，讓有些人會對坐博愛座的人破口大罵，「為何他（她）們會覺得自己有資格對別人咆哮？」。原PO認為，在怒罵別人之前，是否應該要先確認對方有無坐博愛座的需求。

原PO分享自身經歷，透露她曾是一名高齡產婦，在懷有8個月身孕時搭乘台北捷運，坐在博愛座上，期間卻遭到一位婦人無視她的孕肚和好孕胸章，走近並大聲喝斥「就是有你們這種人！居然好意思自己坐在博愛座上，不懂得要讓座！」。

原PO坦言，當下被罵得莫名其妙，甚至還懷疑自己沒資格坐在博愛座上。就在她準備起身讓位時，坐在隔壁的伯伯貼心地解釋，「你也別這樣，人家是孕婦，肚子都這麼大了，你想要坐的話，不然我的位子讓你坐！」。事後婦人似乎意識到自己吼錯對象，則在捷運車廂開門後匆忙下了車。

文章曝光後，隨即吸引大批網友熱烈討論，「只能說妳純粹遇到瘋婆子」、「把人罵一罵，發現罵錯人不道歉是什麼操作？」、「乾脆隨身帶孕婦手冊好了，誰吼我，我就把手冊丟誰臉上」、「往好處想，一定是你太正了，專注力都在你的臉上，才會忽略你的肚子」、「我都直接兇回去，剛好上班總是會有需要紓壓的時候」。