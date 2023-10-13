Clayton Kershaw on how he'll approach this offseason:



"I'm not sure. Obviously, a horrible way to end it personally, but that's ultimately not important. It's just how I didn't help the team win through this series. That's the most disappointing part of letting your guys down." — Noah Camras (@noahcamras) October 12, 2023

贏得國西分區冠軍的道奇，意外在分區系列賽連輸3場，遭外卡第3的響尾蛇淘汰，道奇老將左投柯蕭（Clayton Kershaw）正式結束職業生涯第16個賽季，但據《Dodgers Nation》作家卡姆拉斯（Noah Camras）透露，柯蕭正在醞釀退役的情緒，但仍有許多因素需要考慮。

明年3月將滿36歲的柯蕭，本季依舊展現寶刀未老的身手，24場例行賽先發取得13勝5敗，自責分率只有2.46的絕佳表現，也被道奇總教練賦予分區系列賽首戰先發的任務，沒想到今年對戰17局只掉6分的柯蕭，竟然連1局都丟不完，只抓下1個出局數丟6分狼狽退場。

柯蕭在2021年後，一直是以1年合約的方式繼續與道奇合作，對於無法達成再次奪冠的心願，柯蕭不確定將以何種身分渡過休賽季，「我不確定是否退休，很顯然這對我來說是可怕的結局，但這並不重要，重要的是我沒能幫助球隊在系列賽中取勝，這是讓夥伴們最失望的。」

過去柯蕭曾說，未來是否繼續打球，關鍵是自己能否健康投球，以及是否願意再次離開家人征戰新賽季，若與家鄉球隊遊騎兵簽約，或許可避免後者的問題，但至少看起來柯蕭還需要一段時間才能給出答案。