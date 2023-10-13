大陸海南省三亞有一間酒店推出空中餐廳服務，旅客與廚師、服務人員一起被起重機，吊上50公尺的高空上用餐，甚至要價不菲還要提前預約，不過網友看完這樣的用餐環境，直呼「和在工地樓頂吃飯有什麼差別」。

據陸媒《大象新聞》報導，海南省的三亞一家酒店推出空中餐廳，消費者先綁上安全措施後，集體用起重機被吊上50米的高空上用餐，還有廚師與服務人員隨行，畫面曝光有不少人在試營運期間就搶先預約用餐。

餐廳表示14日會正式開幕，但仍需要網路預約，並掛保證沒有不安全的問題，下午茶要價人民幣1288元（約台幣5676元）、晚餐要價人民幣2288元（約台幣10084元），另外還要加收15％的服務費。

但這樣的用餐噱頭與環境褒貶不一，但這樣的用餐體驗早已在世界各國有過，2014年的上海也曾出現過，當時就主打晚餐要價8888元人民幣（約台幣39172元），還要15％的服務費。但不少網友看到這樣的餐廳再度問世，也紛紛認為「和在工地樓頂吃飯有什麼差別」。