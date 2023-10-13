PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，長期平均值來看，非投資等級債的違約風險多集中於CCC級債券，自2007年以來的違約率達14%，然而同期間，信評較佳的BB級長期違約僅0.4%、B級也僅有1.4%，且根據目前最新數據，BB級的違約率已降低至0.2%，B級亦只有0.4%，顯見慎選較高評等的債券可降低整體信用風險。 非投資等級債：景氣加持使利差與基本面出現好轉

張世民指出，今年來升息對債券的影響皆陸續反映在基本面，雖然對美國非投資級債造成部分影響，不過隨著升息見頂，整體風險屬可控範圍，且違約風險已不若疫情期間嚴峻，評估違約率將回歸正常化，不至於大幅走揚，搭配選擇高評等券次，不僅能參與債券高殖利率優勢，甚至有望獲得資本利得空間。

另外從再融資的角度來看，對於美國非投資等級債相對有利，張世民解釋，先前不少發行企業透過低率環境清償債務或再融資，現階段到期規模有限，據統計2024年前到期規模僅占整體約4%，再者，美國非投資級債的淨槓桿率接近歷史低點，利息覆蓋率接近歷史高點，整體財務結構品質較過去幾年優異。

張世民認為，根據過去經驗，美債殖利率波段高點通常出現於最後升息之前，並在降息之前轉向下行趨勢，雖然短期美債仍受市場情緒而波動，但考量到目前美國實質利率已轉正、高利率環境對中小銀行存在經營壓力等，且10月中旬即將開始的超級財報月，ISM新訂單-存貨預示市場有可能再小幅上修企業獲利預期，有助信用利差短線止穩，殖利率短期創高仍有機會回到下行區間。