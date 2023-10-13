●美國勞工統計局公布，9月消費者物價指數（CPI）月漲0.4%，較8月份的月漲0.6%放緩，但高於市場預期的月漲0.3%；與去年同期相比上漲3.7%，與8月數據持平，但高於市場預期的年漲3.6%。排除食品和能源價格後，9月核心CPI月漲0.3%，符合預期；年漲4.1%，較8月的年漲4.3%放緩，創下兩年來最小年增幅，且符合市場預期。美國9月私部門每周平均實質所得下滑0.2%。

●美國勞工部公布，上周（截至10月7日）初領失業給付人數為20.9萬人，與前一周持平，略低於市場預期的21萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.625萬人，周減3000人。截至9月30日止當周，美國續領失業金人數周增3萬人，為170.2萬人，超出市場預期的167.6萬人。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存暴增1017.6萬桶，遠遠超出市場預期的增加49.2萬桶。上周汽油庫存減少131.3萬桶，超出市場預期的減少80萬桶。餾分油庫存減少183.7萬桶，超出市場預期的減少80.2萬桶。上周原油進口量增加200.3萬桶/日。煉廠產能利用率下滑1.6個百分點。

●房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定利率抵押貸款平均利率為7.59%，較前一周的7.49%攀升，連續5周上揚，並連續第9周處於7%以上，同時也創下了23年來新高。

●美國9月通膨數據超乎預期，使聯準會再升息的可能性升高，周四美元和美國債息反彈，終止了黃金價格連漲4天的升勢。周四美元指數上漲0.85%，報106.550，創下3月15日以來最大單日漲幅，為連跌7天的低迷走勢畫下句點。美國30年期公債標售顯示需求疲軟，使公債殖利率加速上揚。尾盤美國10年期指標公債殖利率大漲10.2個基點，報4.699%，盤中最高升至4.728%，創下上周五以來新高。紐約12月期金價格下跌4.30美元或0.23%，收在每盎司1,883.00美元。

●美國原油庫存大增，引發對需求轉弱的擔憂，周四紐約期油收跌58美分或0.69%，報每桶82.91美元，由於美國政府收緊對俄羅斯石油的制裁措施，盤中油價一度上漲2.05%，報每桶85.2美元。布蘭特期油漲幅收斂，終場小漲18美分或0.21%，報每桶86美元。