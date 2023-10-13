新球季首張聯盟罰單屬於「惡棍迪昂」！NBA官方13日宣布，先前在熱身賽偷打溜馬中鋒泰斯「要害」，打不到5分鐘就遭驅逐出場的火箭後衛迪昂布魯克斯，將被處罰2.5萬美元罰款，這是聯盟新球季開出的首張罰單，儘管布魯克斯早已私下拚命喊冤，甚至要求聯盟打個電話給他。

就算看慢動作重播，迪昂布魯克斯這一下「偷桃」還算相當明顯故意，但他仍在賽後抱怨，「我看了比賽影片，從慢動作來看，可能讓這次接觸看起來更糟糕，但我希望接到聯盟電話，讓我可以解釋一下，告訴他們我並非故意，我打球很賣力投入，總會發生一些事。」

不過聯盟根本沒打算給迪昂布魯克斯解釋機會，就直接開出這張2.5萬美元罰單，讓他只能自嘲，「我的名字是什麼？應該是『惡棍迪昂』，所以才會這樣吧。」看來他根本毫無悔意，火箭總教練烏度卡也表示喜歡布魯克斯的侵略性，但希望布魯克斯可以留在比賽中，而不是首節就遭驅逐。