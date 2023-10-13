直播主Toyz爆料YouTuber超哥旗下炸雞品牌，疑似將廢油倒進水溝，導致店家慘遭輿論攻擊，兩人因此結下樑子，超哥更是接連發文怒槓Toyz，甚至大爆粗口，這讓律師連忙提醒有2個字絕對不能用，否則可能就要違法。

超哥近來與直播主Toyz槓上，讓他氣到發文砲轟對方，更強調整起事件躺著也中槍，由於引發軒然大波，仍要鄭重跟社會大眾道歉，接著氣到大爆粗口：「因為超派炸雞的『超派』兩個字，加盟店的哪個員工或者哪個B央做的事，我都得被迫背負著無限責任」，不過這讓薛曼律師提醒，這篇道歉文恐怕要違法。

薛曼律師指出「B央」兩字絕對不該用，因為「B」指的是女性私密部位，至於「央」如果音準跑掉，聽起來像是「癢」，若形容人容易構成公然侮辱，倘若是形容女性，情況會更為嚴重，加上從影片裡倒油員工的身影看來，似乎是位女性，此用語恐怕更為不妥，強調：「知道超哥現在情緒震怒，但用這樣的字來形容員工，已經不只是道德的問題，直接有涉及不法的可能」。

超哥昨(12日)發文向Toyz公開致歉，他表示由於內容流於個人情緒宣洩，導致偏離事情本質，直到冷靜下來後，才發現言行有許多不恰當之處，至於Toy直播中提及很多觀點，都讓自己發現不僅言行欠缺風度與氣量，面對危機時更做出不恰當應對，未來會深刻檢討，永遠不再重蹈覆轍。