巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）近日對以色列發動突襲，造成大量民眾傷亡，以國旋即實施嚴厲報復，中東戰火再起。外媒《經濟學人》先前曾指出，臺灣是世界上最危險的地區，不少民眾也擔憂，下一個戰爭爆發的地方可能就是臺海。對此，一份最新網路投票也發起調查，了解國人現在的想法。

YouTube頻道《東森新聞》昨（12）日發起網路投票，截至今早9點15分，已有超過4.3萬人參與，針對「以巴開戰，處在『世界最危險的地方』會增加你的危機意識嗎？」

針對上述題目，有27%的民眾表示，「應該不會吧，開戰代價太大」、有10%網友則認為，「不會，相信和平」、而有高達61%的國人則稱，「當然會，害怕突然開戰」、剩下3%則為「其他」。

由於世界目前陷入兵兇戰危的境地，網友紛紛陳述自己的看法，「經過了這幾年的日子已經明白一切都是無常，我唯一能做的就是，選擇相對較趨穩定和平的領導人來面對中美對抗的大變局」、「不是沒有危機意識，我也很擔心發生戰爭，但又能怎麼辦？」、「說真的，臺灣人的危機意識那麼低真的很不正常，我們明明身處火坑，卻像是在泡溫泉一樣」、「沒有籌碼的人是不能上牌桌的，通常只能作為觀眾」。