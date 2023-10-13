以色列在加薩走廊（Gaza Strip）附近集結戰車，準備發動地面入侵，以殲滅統治當地的巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯，以國軍事首領表示，「現在是時候開戰了」。

路透社報導，以色列政府尋求為以國的因應措施贏得支持，向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和北大西洋公約組織（NATO）國防官員展示孩童與平民週末在以色列遭哈瑪斯（Hamas）殺害的血淋淋畫面。

布林肯說，以國展示一名小寶寶「全身布滿彈孔」、士兵遭斬首、年輕人在車裡被燒死的畫面。他說：「這簡直是最糟糕的惡行，真的超出我們的理解範圍。」

這是以國史上巴勒斯坦武裝分子犯下死傷最慘重的一次攻擊，以色列矢言採取報復行動。

布林肯和全球各國一樣呼籲以色列展現克制，同時重申美方的支持，說「我們會永遠與你們同在」。

布林肯今天預計將在約旦會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），和遭以色列占領的約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），作為旨在阻止戰爭失控的中東行一環。

布林肯計劃訪問美國關鍵盟友卡達、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國，部分國家對哈瑪斯具影響力。哈瑪斯為伊斯蘭主義團體，獲伊朗撐腰。

以色列軍事首領哈勒維（Herzi Halevi）表示，以國將從加薩周遭的安全失敗經驗中汲取教訓，這些失敗導致了這次攻擊發生。他說：「我們會學習、調查，但現在是時候開戰了。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國軍方對以色列的安全援助不設限，還說華府希望以色列軍方在對哈瑪斯執行戰爭時能「做對的事」。

奧斯汀預計明天將來到以色列，計劃將會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121013