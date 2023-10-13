大陸「中國機構編制網」12日發布今年9月24日通過的《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於調整工業和信息化部職責機構編制的通知》，根據《黨和國家機構改革方案》，經報中共中央、國務院批准，通知工業和信息化部職責、機構、編制調整事項，擴編納入原科技部高新技術、成果轉化與區域創新業務。並承擔大陸國務院促進中小企業發展工作領導小組及其辦公室原有相關具體工作。

一、將科學技術部的組織擬訂高新技術發展及產業化規畫和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技仲介組織發展等職責畫入工業和信息化部。

二、不再保留國務院促進中小企業發展工作領導小組及其辦公室，相關具體工作由工業和信息化部中小企業局承擔。

三、將科學技術部的高新技術司、25名行政編制、4名司局級領導職數，成果轉化與區域創新司6名行政編制、2名司局級領導職數畫入工業和信息化部。

調整後，工業和信息化部內設機構23個，機關行政編制725名，司局級領導職數110名。