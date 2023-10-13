巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列後，以色列封鎖並轟炸迦薩走廊，雙方交戰，戰火仍未見停歇。國際政治專家董立文昨(12日)在節目中分析，這個事件應該會對美國總統大選造成影響。

董立文在政論節目中指出，美國到底有沒有辦法負荷烏克蘭、以色列跟印泰戰場?白宮國安顧問蘇利文馬上「說有辦法、有足夠力量」，國務卿布林肯也親自到以色列，除了已派美國福特號的航空母艦戰鬥群開到地中海，這次布林肯其實是著兩億美金，有彈藥和物資軍事援助，還可能會派第二艘航空母艦戰鬥群過去，且他本身就是猶太裔美國人，且美國菁英階層尤其是金融、好萊塢、國務院政治咖也很多都是猶太裔。

至於拜登公開發表第三次講話，敦促以色列遵守這個戰爭規則保持克制，董立文分析，這個意思就是「你迦薩這邊打一打就算了，且前美國眾議院的議長歐尼爾講一句名言，所有的政治都是地方政治，的確這個事件對各國的內政都會有衝擊，包括以色列總理納坦雅胡的執政地位穩不穩、迦薩走廊巴勒斯坦自治政府跟哈瑪斯的勢力消長問題，甚至對中共內部政治都會有衝擊。

不過董立文先談美國，現在美國大選競爭激烈，所有美國政黨的候選人一面倒支持以色列，這沒問題，問題是以色列遭受了突擊，在美國這是誰的失敗?誰要負責?這問題有趣了，前總統川普說是因為拜登背叛了以色列，一聽到拜登宣布提供給伊朗60億美金，就立刻預測以色列會遭遇戰爭；共和黨參選人、佛羅里達州的州長德桑蒂斯說，殘暴現場慘不忍睹，拜登對伊朗綏靖妥協，破換了以色列跟阿拉國家的正常化，這才給伊朗所資助的哈瑪斯膽量；共和黨前副總統彭斯說，拜登在世界的舞台上表現地軟弱，向伊朗毛拉們(阿拉伯語的先生)磕頭，就是因為拜登提供60億美金的贖金，為哈瑪斯攻擊創造條件，軟弱招致了邪惡。

董立文指出，上述這些就可以看到一方面以色列對哈瑪斯槍砲齊射，在美國共和黨對拜登槍砲齊射，其實在美國總統競選的歷史上來看，外交成功不一定會幫助選舉連任，倒過來相反的，外交失敗是有可能拖累美國總統選舉，所以拜登現在比較累的地方，具體的把柄就是今年6月跟伊朗的談判，當時共和黨就批評是不平等條約，現在拜登百口莫辯，已經是貼標籤了，根本不是美國提供給伊朗60億美金，現也被說成這樣。

董立文提到，更重要的是美國外交有一個傳統，是不跟恐怖主義談判的，伊朗剛好又是你拜登國家安全戰略報告說是恐怖主義資助國家，還跟它談判，因此這個事件應該會對美國總統大選造成影響。