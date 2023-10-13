煮水餃方便又簡單，不過有網友昨天半夜肚子餓，從冷凍庫拿出水餃來煮，沒想到全部「皮開肉綻」，直呼「已經算不清是第幾次失敗了！」許多內行網友分享煮水餃秘訣，首先冷凍水餃千萬不能先退冰，否則皮會黏在一起、破掉；可以冷水下鍋，「水滾了再加半碗冷水」，至少重複2次，防止皮爛、內餡又沒熟；另外要輕輕攪拌，以免水餃黏住鍋底。

一名網友昨天在臉書「爆怨公社」社團發文表示，半夜肚子餓，從冷凍庫拿幾顆水餃出來煮，等水大滾後才將水餃丟入鍋子內，接著用筷子攪拌一次，結果沒多久後水餃皮全破了，他無奈表示「已經算不清這是第幾次失敗了」。

煮水餃不是水滾、丟入水餃就好，不少內行網友分享秘訣，「冷凍餃不能退冰，下鍋開大火，水滾再加水，沸騰後再加1次水，浮起來後看冷凍的時間，冷凍很久就轉小火再煮1分鐘；現包水餃的話，入水後開小火，浮起即可關火」、「下水餃之前可以倒點油，煮的過程要輕輕攪拌，應該很多人都沒做這步驟。」

也有網友建議「不會煮可以用蒸的」、「我都用蒸的，不用顧，比較方便也不會失敗」。還有人笑說「反正吃下去也差不多長這樣，沒差啦！」