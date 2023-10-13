無論是進口蛋到近期進口美豬在經過重製、重新包裝後混充加拿大豬、英國豬，全都涉及產地標示不實。立院國民黨團12日明確指出食安會報應定期三個月召開一次，但今年直至今日，僅召開兩次。對次行政院長陳建仁今上午赴立院備詢前表示，他上任已經召開兩次食安會報，最近一次也會在這個月來舉行，「食安會報都如期召開，所以是錯誤的說法，不實的指控。」

陳建仁表示，行政院食安會報每三個月召開一次，他上任已經召開兩次，最近一次也會在這個月來舉行，換句話說，「這個食安會報我都是如期召開，所以是錯誤的說法，不實的指控。」

陳建仁說，專案進口雞蛋已於日前提出專案報告以及精進作為，另外農業部跟工程會昨也就冷凍液蛋提出了相關說明，都是依法辦理，未來會把雞蛋進口做到更完善，讓國人可以得到充裕的蛋供應，而且有合理蛋價，讓大家看得到買得到。

陳說，至於豬肉問題，他也一再強調這次的標示不實問題，是由衛福部主動稽查相關資料，發現有標示不合的廠商，與地方政府聯合稽查，發現少數不肖廠商，政府也重罰，目前台灣沒有萊豬，國人可以安心食用，未來也會精盡豬肉進口工作。