大陸「中國機構編制網」12日發布今年9月24日通過的《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於調整國家衛生健康委員會職責機構編制的通知》，根據《黨和國家機構改革方案》，經報中共中央、國務院批准，通知國家衛生健康委員會職責、機構、編制調整事項，納入科技部組織擬訂科技促進衛健發展規畫和政策職責，老齡化業務畫歸民政部。

一、將科學技術部的組織擬訂科技促進衛生健康發展規畫和政策職責畫入國家衛生健康委員會。

二、將國家衛生健康委員會的組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責畫入民政部。

三、國家衛生健康委員會代管的中國老齡協會改由民政部代管。

四、將科學技術部4名行政編制、1名司局級領導職數畫入國家衛生健康委員會。將國家衛生健康委員會3名行政編制畫入民政部。

調整後，國家衛生健康委員會內設機構19個，機關行政編制444名，司局級領導職數81名。