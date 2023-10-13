彭博社指出，日本前5大券商認為，未來6個月的債券發行金額，大概只有4.9兆日圓，約330億美元，至6.5兆日圓而已。根據統計，日本本財年上半年公司債的發行量高達9.09兆日圓，創2019年以來最多。

市場臆測，日本央行將在未來幾個月，可能會改變目前超寬鬆的貨幣政策，日企的公債殖利率也先行升至2011年以來最高。從4到9月期間，日本公司在票面利率進一步升高之前，搶先出脫手中的債券。

由於要支付的利息增加，不少日企的財務主管打算暫停發行公司債來籌資。野村證券認為，倘若發行條件不利日本這些公司，在付出的成本大增下，會有更多公司放棄發債這條管道，改為直接向銀行借錢，或其它融資方式。

至於2023一整個財年，日本這5大券商預測，銷售量將從2022財年的13.1兆日圓，增至13.5至15.5兆日圓之間。彭博社統計，上周日企公債殖利率一度升至0.969%，創2011年5月以來最高。

瑞穗證券指出，若最以巴最新衝突加劇，像是其它國家參戰的話，可能會影響到日企公司債發行意願。再者，全球經濟也可能會因為此地緣政治風險增加而受到影響，搞不好還會出現衰退情況。