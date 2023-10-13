大立光12日法說會釋出一直處於保守悲觀的高階智慧型手機需求回升利多，大立光董事長林恩平表示，因為賣得比較好，大部分高階機種都有加一些訂單，在庫存方面，無論是手機端，或是自行減產的手機零組件端看起來都比較正常，10月會比9月好，11月會比10月好。

不過，雖然高階智慧型手機需求回升為大立光第4季營運帶來支撐，受到舊機種價格不好，新產品生產良率不佳，以及外購光學零件稜鏡多等因素影響，大立光第3季合併毛利率為42.56%，季減6.72個百分點，為2013年第1季以來單季新低，衝擊到外資法人對大立光獲利前景評估，外資最新報告多謹慎看待。

1家美系外資最新報告將2023年預估獲利提高6%，以反映較高的營業外收益，但降低2024年到2025年的獲利預估1%到3%，給予「劣於大盤表現」評等，目標價1600元；澳系外資則將大立光2023/2024/2025年淨利預估調整為增加1.3%/減少1.5%/減少3.5%，給予「劣於大盤表現」評等，目標價由1591元微幅下調1.5%至1567元；1家日系外資因匯兌收益將大立光2023年每股盈餘預估上調14.6%，並維持2024年及2025年的獲利預估，但維持「中立」評等，目標價由2370元微幅下調至2350元。

亞系外資最新報告將大立光2023年到2025年EPS削減2%到10%，以反應潛望式相機鏡頭學習曲線更長，維持「買進」評等，目標價由2900元下調至2600元；歐系外資則給予「買進」評等，目標價由2950元降至2700元。